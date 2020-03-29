Нарушение ограничений на передвижение автомобилей, вступающих в силу с 30 марта, повлечет наказание по статье 54 (Нарушение правил борьбы с эпидемиями) Кодекса об административной ответственности. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

С 6:00 часов 30 марта до 20 апреля передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями будет разрешено только при наличии специального разрешения в виде стикера, выдаваемого центрами государственных услуг, и только в специально обозначенных случаях (список).

«Мы хотели бы, чтобы граждане поняли это правильно. Запрещается пользоваться личным транспортом. Если вы будете в дороге на личном автотранспорте, за исключением определенных случаев, вы будете привлечены к административной ответственности по статье 54», — сказал Шохрух Гиясов.

Пресс-секретарь МВД рекомендовал гражданам покупать продукты и лекарства в магазинах и аптеках, находящихся рядом с местами их проживания.

Согласно недавно обновленной статье 54 КоАО, нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет наложение штрафа до 5 базовых расчетных величин (1,115 млн сумов).

Нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30 (4,46−6,69 млн сумов), а на должностных лиц — от 30 до 50 БРВ (от 6,69−11,15 млн сумов).

Ранее Агентство госуслуг опубликовало список документов, необходимых для получения спецразрешения для автомобилей. Бланк разрешений еще разрабатывается, поэтому заявителей просят оставлять документы и уходить. Заявки также будут приниматься по телефону и портал my.gov.uz.