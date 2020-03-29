Для всех жителей Москвы введут домашний режим самоизоляции независимо от возраста с 30 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте мэра столицы России Сергея Собянина.

Отмечается, что покидать квартиру разрешается только в следующих случаях:

обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

поездок на работу;

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания;

необходимости вынести мусор.

Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу.

При нахождении на улицах и в транспорте необходимо соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 м. Исключение — поездки на такси.

В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленном правительством Москвы.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил Сергей Собянин.

Сообщается, что домашний режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.

Кроме того, мэр распорядился выплачивать компенсацию москвичам, которые из-за коронавируса потеряют работу. Общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений, следует из сообщения.

Аналогичные ограничения были введены и для жителей Подмосковья. Их обязали не покидать дом без надобности, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. Безработные жители региона начнут получать компенсацию с 1 апреля.

«Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию», — говорится в сообщении оперштаба.

Число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 выздоровели. Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Власти призвали население оставаться дома или провести выходные на даче.