Благотворительный фонд китайской Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма, одного из основателей этой интернет-компании, отправили груз для борьбы с коронавирусом семи странам, включая Узбекистан, сообщает Businesswire со ссылкой на компанию. Медицинские товары получат Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Вьетнам и Бутан.





В совокупности семь стран получат 1,7 миллиона лицевых масок, 165 тысяч наборов для тестирования коронавируса COVID-19, защитных медицинских костюмов и медицинское оборудование, в том числе лобные термометры и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Первый рейс с медицинской помощью вылетел в Индию. В Узбекистан и другие страны самолеты из Китая прибудут в ближайшие дни.

Ранее Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма направили помощь другим странам и регионам для борьбы с новым коронавирусом, включая страны Юго-Восточной Азии, ЕС, Африки, а также США. Фонды финансируют исследования и разработки для лечения коронавируса в Китае и в Институте инфекций и иммунитета им. Питера Доэрти (Австралия) и Колумбийском университете (США).