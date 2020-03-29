Агентство государственных услуг Узбекистана представило список документов, необходимых для получения специального разрешения (стикера) для передвижения определенных автомобилей. Ожидается, что с 15:00 29 мата получить спецразрешение можно будет в электронном порядке через портал my.gov.uz.

Напомним, что с 6:00 30 марта до 20 апреля передвижение на автомобилях в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а также между областями будет разрешено только при наличии специального разрешения в виде стикера, выдаваемого центрами государственных услуг.

Для получения разрешения требуется:

паспорт гражданина;

технический паспорт автомототранспорт;

для автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, привлеченным для строительства больниц и площадей, возводящихся в Юкоричирчикском и Зангиатинском раонах Ташкентской области, Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах города Ташкента — письмо от хокимията соответствующего района;

свидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательства;

лицензии по лицензирующимся видам деятельности;

документ, обладающий разрешительной способностью;

трудовая книжка и приказ о назначении в должность сотрудника.

«Исходя из огромного количества обращений, несмотря на объявленный карантин, Центры государственных услуг ограничиваются принятием ваших документов. По этой причине, просим Вас проявить понимание, оставлять сотрудникам Центров госуслуг свой пакет документов и уходить», — подчеркнул Минюст.

Разрешение будет выдаваться согласно утвержденному порядку, только после того, как государственное производственное объединение «Давлат белгиси» («Государственный знак») в установленном порядке будут разработаны бланки разрешений. Сотрудники Центров госуслуг известят заявителей об этом по телефону, говорится в сообщении.

Минюст напоминает, что специальные разрешения выдаются только конкретно обозначенным категориям автотранспорта. Частным лицам — не выдаются.





Минюст просит граждан позвонить в Центр госуслуг перед его посещением, чтобы оператор заполнил данные.

Список телефонов Центров госуслуг для получения стикера

Ташкент

Бектемирский района (71) 231−84−56

Мирзо-Улугбекский район (71) 262−04−70

Мирабадский района (71) 233−13−47

Алмазарский район (71) 231−71−36

Сергелийский район (71) 230−08−84

Учтепинский район (71) 217−47−82

Чиланзарский район (71) 203−60−16

Шайхантахурский район (71) 231−12−75

Юнусабадский район (71) 235−41−42

Яккасарайский район (71) 231−88−12

Яшнабадский район (71) 231−19−34

Ташкентская область

Нурафшан (70) 762−63−47

Андижанская область

Андижан (74) 223−03−03, (74) 223−00−30

Бухарская область

Бухара (65) 223−21−45

Навоийская область

Навои (79) 210−11−48

Наманганская область

Наманган (69) 227−00−32, (69) 227−00−31

Джизакская область

Джизак (72) 226−33−23, (72) 226−33−22

Сырдарьинская область

Гулистан (67) 225 83 41, (67) 225 28 22

Самаркандская область

Самарканд (66) 237−70−39

Ферганская область

Фергана (73) 241−85−49

Хорезмская область

Ургенч (62) 224−75−62, (62) 224−73−47

Каракалпакстан

Нукус (61) 222−70−35, (61) 222−70−96

Кашкадарьинская область

Карши (91) 4730030, (91) 6357201,

Сурхандарьинская область

Термез (76) 225−19−08





Разрешения выдаются только автотранспорту, используемому для следующих видов деятельности:

служебный автотранспорт организаций, занимающихся торговлей продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также личный транспорт лиц, на постоянной основе работающих в этих организациях;

транспортные средства юридических и физических лиц, занимающихся производством санитарно-гигиенических средств (средств защиты от коронавирусной инфекции и дезинфицирующих средств), и розничной торговлей, а также аптечной деятельностью;

транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к строительству больниц и скверов в Юкоричирчикском и Зангиатинском районах Ташкентской области, а также Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах Ташкента. При этом их работникам разрешено въезжать в Нукус, Ташкент и областные центры в централизованном порядке на автобусах (микроавтобусах).

Специальное разрешение не требуется для передвижения следующих автотранспортных средств: