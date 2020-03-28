Сотовый оператор Ucell продолжает создавать дополнительные удобства для абонентов, предоставляя им возможность оставаться на связи при любых обстоятельствах.
Начиная с 28 марта и до конца месяца абонентам тарифных планов системы предоплатного обслуживания Prepaid доступно бесплатное подключение услуги «#СидимДома».
Для подключения нужно только наличие положительного баланса.
Подключить услугу можно через USSD-запрос *464#.
Что абонент получает при активации
Абонентам бесплатно на срок 30 дней с момента успешной активации предоставляются:
- 1000 минут на исходящие звонки внутри сети;
- 1000 исходящих SMS по Узбекистану;
- 100 мегабайтов интернет-трафика.
Услугу можно подключить только один раз, в период с 28 по 31 марта, при любом положительном балансе.
Кроме того, с 27 марта абонентам Ucell предоставлено беспрецедентное увеличение включенного интернет-трафика и минут на линейках Special и «Актив».
В зависимости от тарифа увеличение составит от 2 до 4 ГБ.
Подробную информацию можно получить по ссылке.
На правах рекламы.