Сотовый оператор Ucell продолжает создавать дополнительные удобства для абонентов, предоставляя им возможность оставаться на связи при любых обстоятельствах.

Начиная с 28 марта и до конца месяца абонентам тарифных планов системы предоплатного обслуживания Prepaid доступно бесплатное подключение услуги «#СидимДома».

Для подключения нужно только наличие положительного баланса.

Подключить услугу можно через USSD-запрос *464#.

Что абонент получает при активации

Абонентам бесплатно на срок 30 дней с момента успешной активации предоставляются:

1000 минут на исходящие звонки внутри сети;

1000 исходящих SMS по Узбекистану;

100 мегабайтов интернет-трафика.

Услугу можно подключить только один раз, в период с 28 по 31 марта, при любом положительном балансе.

Кроме того, с 27 марта абонентам Ucell предоставлено беспрецедентное увеличение включенного интернет-трафика и минут на линейках Special и «Актив».

В зависимости от тарифа увеличение составит от 2 до 4 ГБ.

Подробную информацию можно получить по ссылке.

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