В период карантина у жителей Узбекистана начали появляться новые потребности. Люди начали чаще готовить дома и проводить больше времени с семьей. Ученики и родители осваивают инструменты онлайн-образования, а большинство работников переходят на работу из дома.

Необходимость современных гаджетов и домашней техники начала соответственно расти. Одними из необходимых являются следующие товары.





Мультиварка является важным предметом на кухне, так как она готовит самостоятельно. Прибор освободит от необходимости постоянного нахождения у плиты, достаточно лишь нарезать ингредиенты и выбрать нужную программу готовки.





Хлебопечка также является важным атрибутом на кухне, особенно в период карантина, когда рекомендуется реже выходить на улицу. Хлебопечка позволит самостоятельно испечь свежий хлеб и пироги.





Планшет же поможет с дистанционным образованием ученикам и студентам. На нем можно влиться в онлайн-классы и разместиться по дому в удобном месте.





А для удаленной работы может потребоваться ноутбук с камерой. Тогда не придется испытывать те неудобства, которые ощущаются при пользовании стационарным компьютером.





ТВ-приставка — оптимальный гаджет для времяпрепровождения в кругу семьи за просмотром фильмов и сериалов. Он также поможет занять детей на время каникул. Благодаря ему обычный телевизор можно наделить умными функциями.

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