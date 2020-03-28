После новостей о выявлении в Узбекистане коронавируса жители страны повели себя так же, как и люди во всем мире — начали запасаться продуктами питания и товарами первой необходимости. «Газета.uz» решила узнать у сетей супермаркетов korzinka.uz, Makro и Havas, спрос на какие продовольственные и непродовольственные товары вырос больше всего за прошедшее время.

korzinka.uz





Данные за 15−24 марта в сравнении с периодом 5−14 марта. Нажмите для увеличения.

В сети korzinka.uz (представлена в Ташкенте и восьми областях Узбекистана) больше всего выросли продажи гречки (187,2%), муки (164,6%), макаронных изделий (131,3%), риса (117,5%) и подсолнечного масла (92,7%). Туалетная бумага оказалась шестым самым востребованным товаром (83,6%).

Makro

Данные за 15−25 марта в сравнении с периодом 4−14 марта. Нажмите для увеличения.

В сети супермаркетов Makro (представлена в Ташкенте и шести областях) повышенный спрос наблюдался на муку (184%), гречневую крупу (157%), картофель (152%), макаронные изделия (143%), подсолнечное масло (128%). Туалетная бумага — на восьмом месте (95%).

Havas

Данные за 13−26 марта в сравнении с периодом 29 февраля — 12 марта. Нажмите для увеличения.

В сети дискаунтеров Havas (представлена только в Ташкенте) больше всего покупались бумажные полотенца (324%), крупа и бобовые (224%), растительное масло (174%), бумажные салфетки (162%) и туалетная бумага (157%).