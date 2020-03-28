Подразделения Национальной гвардии и Министерства внутренних дел Узбекистана 28 марта приступили к работе по дезинфекции спецтехникой улиц Ташкента из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Нацгвардии.





Дезинфекция также будет проводиться в общественных местах, торговых центрах, на территориях, прилегающих к государственным учреждениям и организациям, а также на постах въезда и выезда в столицу, говорится в сообщении.





Ранее, 26 марта, начальник управления правового обеспечения и работы с обращениями Нацгвардии страны Ильхом Тургунов сообщал, что около 3000 военнослужащих ведомства взяли под контроль более 5000 жилых домов и квартир, где проживают люди на домашнем карантине.