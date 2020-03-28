Гранит — это распространенная и популярная горная порода, которую сегодня активно используют в строительстве и архитектуре. Обусловлено это высокими эксплуатационными характеристиками гранита, прежде всего прочностью. Кроме того, гранит красивый, «роскошный» камень, имеющий богатую цветовую палитру и хорошо сочетающийся с другими видами строительного материала. Активное применение гранита в строительстве обусловлено не только прочностью материала, но и легкостью в его обработке. Благодаря чему граниту придают разнообразную форму и фактуру поверхности.





Несмотря на появление большого спектра искусственных стройматериалов, гранит не сдает свои позиции. Взять хотя бы отделку столичного отеля Hilton и парка Tashkent City, где площадь использованного природного камня составляет 70 тысяч кв. м. Здесь был применен высококачественный гранит, добываемый предприятием Granite Industries Technology, входящего в группу компаний AKFA, максимально щадящим способом, то есть вырезаемый из породы цельными блоками, что предотвращает повреждения и растрескивание материала в будущем.





Компания считает одним из приоритетов бережное отношение производства к природе, а потому делает добычу максимально щадящей для окружающей среды. Таким природоохранным способом в недрах Нуратинских гор в месяц добывается почти две тысячи кубометров природного камня. Это позволяет предприятию выйти на ведущие позиции в добыче и обработке гранита в республике. Добываемый природный камень соответствуют первому классу стройматериалов, что подтверждает его высокое качество и отсутствие в нем радиации.





Компанией было вложено более 1,5 млн долларов собственных средств на оснащение карьера современным камнедобывающим оборудованием и соответствующей спецтехникой для очистки горных пород. В то же время здесь было создано 51 рабочее место с достойной оплатой и отличными условиями труда.





Добытый таким щадящим способом природный камень отправляется на завод по его обработке, который находится на территории южной промышленной зоны Сергелийского района и занимает территорию более 14 тысяч кв. м. В строительство этого завода, которое заняло около 5−6 месяцев, было инвестировано более 5 млн долларов. Также сюда вошли расходы на приобретение технологического оборудования. На заводе имеется свыше 60 единиц техники для резки гранитных глыб, водообработки, полировки и обработки кромок. Завод обеспечил рабочими местами 179 человек, а его производственная мощность составила около 20 тысяч кв. м готовой продукции в месяц. Способы обработки на заводе имеют ряд преимуществ. Например, резка Granite Industries Technology помогает добиться миллиметровой точности в исполнении заказа и предоставляет возможность выполнить любую продукцию по техническому заданию заказчика.





Компания изготавливает по желанию клиента как цельные слябы (гранитные заготовки), так и распиливает их по техническому заданию заказчика, что позволяет значительно сэкономить время при масштабных проектах и избежать некачественной кустарной работы. Обработка камня аппаратом WaterJet также существенно экономит время в сравнении с более традиционными способами, позволяет получить блеск гранита и уменьшает отходы. А те отходы, что все же остаются, отправляются на производство прессованного кирпича из гранитной крошки, обладающего высокой прочностью, который также реализует AKFA.

Granite Industries Technology не стоит на месте. Уже ведется строительство так называемого Stone Bazaar — площадки, где производимая высококачественная продукция предприятия будет реализовываться населению. В дальнейшем компания планирует увеличить количество рабочих мест и производственных мощностей.

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