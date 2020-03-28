Международный фонд Шодиева, основанный бизнесменом Фаттахом Шодиевым, в сотрудничестве с ГУВД Ташкента, Министерством юстиции Узбекистана и правовой некоммерческой организацией «Мадад» организовал гуманитарную помощь для уязвимых слоев населения, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Фонд Шодиева выразил готовность «на первом этапе» оказать помощь малообеспеченным семьям, одиноким престарелым, лицам с инвалидностью и безработным, которые наиболее уязвимы в условиях карантинных ограничений.

Семей, нуждающихся в помощи, по регионам страны выявлено свыше 1500 и еще более 100 в Ташкенте. Для них сформировали комплекты гуманитарной помощи, включающие 13 видов продуктов и медицинских средств. Автоколонна с гуманитарным грузом направилась в отдаленные районы республики, говорится в сообщении.

Отметим, около недели назад в социальных сетях распространилась информация о том, что Фаттах Шодиев оказал финансовую поддержку в размере 200 млн долларов Узбекистану для борьбы против коронавирусом. Эту информацию позже назвал несоответствующей действительности Telegram-канал по официальному опровержению фейковых новостей Antifake.uz.

Фаттах Шодиев, уроженец Узбекистана, в настоящее время являющийся гражданином Бельгии, основал фонд своего имени в 1996 году. Головной офис фонда расположен в Лихтенштейне. Основной целью деятельности фонда заявлены продвижение благотворительных проектов в научных, медицинских, социальных, культурных и образовательных областях.

В сентябре 2017 года Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало представительство Международного фонда Шодиева.