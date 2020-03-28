Хоким Ташкента и его заместитетели, хокимы и руководители секторов всех районов столицы, а также председатели 514 махаллинских сходов граждан города 27 марта провели онлайн-заседание и создали штаб, сообщила пресс-служба столичной администрации.

На заседании рассмотрели вопросы борьбы с распространением коронавируса, оказания помощи и поддержки заболевшим и малообеспеченным гражданам, устранения проблем, которые стали следствием условий карантина.

Как сообщили на заседании, впредь граждане могут обращаться по поводу проблем, связанных с карантином и коронавирусом, по короткому номеру 1055 (городская диспетчерская служба), а также через каналы хокимията Ташкента в социальных сетях.

Все поступившие обращения будут обобщены в штабе и переданы ответственным лицам по направлениям, после чего будет обеспечено их исполнение, заверила пресс-служба столичной администрации.

Контакты хокимията Ташкента в социальных сетях: Facebook — fb.com/toshkenthokimligi, Instagram — instagram.com/toshshaharhokimlik.

Напомним, что обращения и вопросы по ситуации вокруг коронавируса со всей республики принимает горячая линия Министерства здравоохранения по номеру 1003.