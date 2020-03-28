Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса выросло еще на 16 и достигло 104, сообщил в эфире телеканала «Узбекистан 24» главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

По его словам, 6 инфицированных выявлены среди прибывших 26 марта чартерным рейсом из Москвы и 7 — среди пассажиров чартерного рейса из Стамбула, все они по прибытии взяты на карантин. Еще 3 пациента находились в контакте с лицами, у которых выявлен коронавирус.

За последние сутки скончался еще один пациент — мужчина, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Днем ранее сообщалось о смерти женщины.

«Оставайтесь дома, без необходимости не выходите на улицу», — призвал Нурмат Атабеков.