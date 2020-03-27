«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов различных хлебов.

Хлеб с жаренным луком



Хлеб с жареным луком в духовке — мягкая несладкая выпечка, которую можно подавать к первому и второму блюдам.

«Гармошка» с зеленью





Невероятно красивый, оригинальный и ароматный хлеб для любого случая. Он может прекрасно дополнить мясо на гриле и овощи.

Экмек





Ингредиенты для этого хлеба всегда найдутся под рукой. Для уютного семейного завтрака достаточно подать его со сливочным маслом и медом.

Домашний хлеб на молоке





Очень простой рецепт молочного хлеба с хрустящей корочкой и нежным пористым мякишем.

«Гуштли нон»





Мясной хлеб понравится тем, кто хочет быстро и вкусно, главное, сытно накормить семью. Его можно подать к обеду и даже взять с собой в качестве перекуса.

Картофельный хлеб





Картофельный хлеб с румяной корочкой имеет чудесное свойство — оставаться свежим и мягки несколько дней.

Гриссини





Готовятся хлебные палочки достаточно легко и быстро. Их очень любят дети. Подать их можно к чему угодно — супам, чаю, кофе, да и просто в качестве небольшого перекуса.

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