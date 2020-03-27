«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов различных хлебов.
Хлеб с жаренным луком
Хлеб с жареным луком в духовке — мягкая несладкая выпечка, которую можно подавать к первому и второму блюдам.
«Гармошка» с зеленью
Невероятно красивый, оригинальный и ароматный хлеб для любого случая. Он может прекрасно дополнить мясо на гриле и овощи.
Экмек
Ингредиенты для этого хлеба всегда найдутся под рукой. Для уютного семейного завтрака достаточно подать его со сливочным маслом и медом.
Домашний хлеб на молоке
Очень простой рецепт молочного хлеба с хрустящей корочкой и нежным пористым мякишем.
«Гуштли нон»
Мясной хлеб понравится тем, кто хочет быстро и вкусно, главное, сытно накормить семью. Его можно подать к обеду и даже взять с собой в качестве перекуса.
Картофельный хлеб
Картофельный хлеб с румяной корочкой имеет чудесное свойство — оставаться свежим и мягки несколько дней.
Гриссини
Готовятся хлебные палочки достаточно легко и быстро. Их очень любят дети. Подать их можно к чему угодно — супам, чаю, кофе, да и просто в качестве небольшого перекуса.
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