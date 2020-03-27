Активная интеграция технологического прогресса в Узбекистане неминуема — повсеместно устанавливаются камеры слежения, автоматические системы сигнализации и охранные модули, среди которых прекрасно проявили себя рамочные металлодетекторы. В связи с повышенными требованиями безопасности совсем скоро такие рамы станут практически необходимым требованием к оснащению общественных мест, организаций и предприятий труда республики.
Среди местных производителей подобного оборудования особого внимания заслуживает компания VESTA electric и их современная безопасная модель металлодетектора «ВЕТ-6 МУЛЬТИЗОНА».
Металлодетектор «ВЕТ-6 МУЛЬТИЗОНА» от VESTA electricc не только реагирует на металлические предметы при досмотре, но и определяет примерное местоположение объекта на теле человека. Рама представляет собой легкую конструкцию, простую в установке и обслуживании, оснащенную дополнительными функциями и программами обнаружения. Данные характеристики позволяют значительно увеличить пропускную способность КПК и избежать ошибок при досмотре.
Основные преимущества «ВЕТ-6 МУЛЬТИЗОНА»:
- сверхчувствительные датчики последнего поколения;
- быстрая настройка под определенный объект, простой монтаж, мобильность;
- полная безопасность для посетителей и персонала;
- отсутствие мертвых зон;
- устойчивость к механическим повреждениям и другие.
Другая интересная новинка производства VESTA electric — медицинская консоль. Это устройство для оптимизации санитарного режима, оперативного подключения всевозможного медицинского оборудования и подачи медицинских газов. Без них не обходится ни одна современная больница, перинатальный центр и частная клиника.
В зависимости от назначения и комплектации медицинские консоли VESTA electric различаются по функционалу и делятся на три категории:
- палатная консоль с подачей кислорода, оснащена двумя розетками;
- анестезиологическая консоль с подачей кислорода, очищенного медицинского воздуха и вакуумной терапии, имеет восемь розеток;
- хирургическая консоль с подачей кислорода, очищенного медицинского воздуха и вакуумной терапии, оснащена восемью розетками.
Другое название медицинских консолей — панели жизнеобеспечения. Ведь от них действительно часто зависит жизнь и благополучие пациента. Доступны настенные и потолочные консоли горизонтального или вертикального расположения.
Говоря об экономии ресурсов, в частности электричества, необходимо затронуть и сферу умного освещения. VESTA electric предлагает к использованию датчики движения, которые становятся чрезвычайно важными во многих отраслях промышленности, а также в частных домах. Прежде всего, это масштабная экономия потребления электроэнергии — до 80% меньше выплат по счетам. В датчике используется сенсор, принцип работы которого основан на повышении напряжения при увеличении уровня инфракрасного излучения по сравнению с фоновым.
Датчик движения VESTA electric — эффективная система управления светом. Это простое, но эффективное устройство для современных жилых и профессиональных объектов. Доступен в версиях для внутреннего и наружного использования.
Таким образом, можно уверенно заявить, что на рынке Узбекистана представлено качественное оборудование, заслуживающее доверия со стороны руководителей клиник и предприятий, частных предпринимателей и лиц, которые ценят эффективность и безопасность.
Приобрести перечисленную продукцию можно в официальном шоуруме VESTA electric по адресу: ул. Кичик Халка Йули, 2.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−141−00−00.
Сайт: vestaelectric.uz
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