Активная интеграция технологического прогресса в Узбекистане неминуема — повсеместно устанавливаются камеры слежения, автоматические системы сигнализации и охранные модули, среди которых прекрасно проявили себя рамочные металлодетекторы. В связи с повышенными требованиями безопасности совсем скоро такие рамы станут практически необходимым требованием к оснащению общественных мест, организаций и предприятий труда республики.

Среди местных производителей подобного оборудования особого внимания заслуживает компания VESTA electric и их современная безопасная модель металлодетектора «ВЕТ-6 МУЛЬТИЗОНА».





Металлодетектор «ВЕТ-6 МУЛЬТИЗОНА» от VESTA electricc не только реагирует на металлические предметы при досмотре, но и определяет примерное местоположение объекта на теле человека. Рама представляет собой легкую конструкцию, простую в установке и обслуживании, оснащенную дополнительными функциями и программами обнаружения. Данные характеристики позволяют значительно увеличить пропускную способность КПК и избежать ошибок при досмотре.

Основные преимущества «ВЕТ-6 МУЛЬТИЗОНА»:

сверхчувствительные датчики последнего поколения;

быстрая настройка под определенный объект, простой монтаж, мобильность;

полная безопасность для посетителей и персонала;

отсутствие мертвых зон;

устойчивость к механическим повреждениям и другие.





Другая интересная новинка производства VESTA electric — медицинская консоль. Это устройство для оптимизации санитарного режима, оперативного подключения всевозможного медицинского оборудования и подачи медицинских газов. Без них не обходится ни одна современная больница, перинатальный центр и частная клиника.

В зависимости от назначения и комплектации медицинские консоли VESTA electric различаются по функционалу и делятся на три категории:

палатная консоль с подачей кислорода, оснащена двумя розетками;

анестезиологическая консоль с подачей кислорода, очищенного медицинского воздуха и вакуумной терапии, имеет восемь розеток;

хирургическая консоль с подачей кислорода, очищенного медицинского воздуха и вакуумной терапии, оснащена восемью розетками.

Другое название медицинских консолей — панели жизнеобеспечения. Ведь от них действительно часто зависит жизнь и благополучие пациента. Доступны настенные и потолочные консоли горизонтального или вертикального расположения.





Говоря об экономии ресурсов, в частности электричества, необходимо затронуть и сферу умного освещения. VESTA electric предлагает к использованию датчики движения, которые становятся чрезвычайно важными во многих отраслях промышленности, а также в частных домах. Прежде всего, это масштабная экономия потребления электроэнергии — до 80% меньше выплат по счетам. В датчике используется сенсор, принцип работы которого основан на повышении напряжения при увеличении уровня инфракрасного излучения по сравнению с фоновым.

Датчик движения VESTA electric — эффективная система управления светом. Это простое, но эффективное устройство для современных жилых и профессиональных объектов. Доступен в версиях для внутреннего и наружного использования.

Таким образом, можно уверенно заявить, что на рынке Узбекистана представлено качественное оборудование, заслуживающее доверия со стороны руководителей клиник и предприятий, частных предпринимателей и лиц, которые ценят эффективность и безопасность.

Приобрести перечисленную продукцию можно в официальном шоуруме VESTA electric по адресу: ул. Кичик Халка Йули, 2.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−141−00−00.

Сайт: vestaelectric.uz

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