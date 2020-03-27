Как известно, самыми эффективными мерами по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19 являются ранняя диагностика заболевания и изоляция контактных лиц. Переняв опыт других стран, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и правительство принимают масштабные меры по нераспространению вируса среди населения, в том числе проводят тестирование жителей с симптомами заболевания и контактных лиц.

При этом ситуация развивается достаточно быстро, количество заболеваний и случаев смерти увеличивается по всему миру. Учитывая возрастающую нагрузку на государственную систему здравоохранения, коммерческие лаборатории могут внести свой вклад в поддержание стабильной и контролируемой ситуации путем тестирования населения.

Сеть клинико-диагностических лабораторий SWISS LAB, работающая по швейцарским технологиям и международным стандартам, с 2019 года предлагает населению более 1500 видов исследований в нескольких филиалах, а в 2020 году лаборатория одной из первых получила специфические диагностические тесты на определение нового вируса, которые уже апробированы и внедрены в практику здравоохранения многих стран мира.

Учитывая необходимость быстрого реагирования и предупреждения распространения вируса COVID-19, лаборатория обратилась в Олий Мажлис и Министерство здравоохранения Республики Узбекистан с предложением внести свой вклад в борьбу с пандемией путем диагностики коронавирусной инфекции. Для этого у лаборатории имеется весь необходимый материально-технический потенциал.

Отмечается, что в случае успеха соглашения между правительством и лабораторией вся диагностика будет проходить под контролем государственной санитарно-эпидемиологической службы. При выявлении положительных результатов пациенты будут направляться на лечение в государственные клиники под надзор опытных специалистов.

Инфекция, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). Уже 12 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19, поскольку, по ее оценкам, глобальный риск распространения инфекции очень высок.

Известно, что возбудителем заболевания является ранее неизвестный бетакоронавирус, содержащий РНК и получивший название 2019-nCoV. На основе данных молекулярно-биологических методов были разработаны специфические диагностические тесты на определение нового вируса, которые в настоящее время апробированы и внедрены в практику здравоохранения многих стран мира.

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