В столкновении Lacetti с Matiz в Термезском районе Сурхандарьинской области погибли два человека, еще один пострадал, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 26 марта в 14:00 на участке автодороги 4Р-99, проходящем через махаллю «Айритом». Водитель Lacetti Х. Б. (1970 г. р.) выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Matiz под управлением М. Б. (1996 г. р.).

В результате ДТП водитель Lacetti погиб на месте. Пассажир Matiz У. А. (1975 г. р.) скончался от полученных травм по дороге в больницу. Еще один пассажир Matiz Ф. А. (1973 г. р.) был госпитализирован.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 25 марта в 7:10 в Денауском районе Сурхандарьинской области.

Фото: пресс-служба ГУБДД МВД.

Водитель Hyundai, проезжая 1493-й км автодороги М-41 «Бишкек-Душанбе-Термез», уснул за рулем и, потеряв управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

От полученных травм мужчина скончался на месте.