В рамках борьбы с распространением коронавируса Народный банк Узбекистана переходит на новый порядок выдачи пенсий в махаллинских комитетах. Пенсионеров будут приглашать отдельно по каждой улице и дому, сообщил «Газете.uz» начальник Управления денежного обращения и кассовых операций Народного банка Олтибой Шарипов.

«С апреля мы не будем, как раньше, собирать всех пенсионеров в махалле для выдачи пенсии выездными кассами. Это будет делаться отдельно по улицам и домам. Больше 10 человек не будут собираться. В этом вопросе нам поможет Министерство по поддержке семьи и махалли», — сказал он.

Олтибой Шарипов отметил, что сотрудники выездных касс обеспечены антисептическими гелями, перчатками и специальной защитной одеждой.

По его словам, банк также работает над увеличением числа держателей пластиковых карт среди пенсионеров, предлагая ряд удобств.

«Пенсионная» карта Народного банка открывается бесплатно. Предусмотрена выплата ежемесячных процентов к остатку пенсии по карте (8% годовых).

С картой также предоставляется услуга овердрафта — если денег на счету не хватает, банк выдает кредит в объеме 3 минимальных зарплат. Овердрафтом можно пользоваться каждый месяц до поступления пенсии. Срок кредита — 12 месяцев, ежемесячная процентная ставка — 1,33%.

Как сообщили «Газете.uz» во Внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве финансов, всего в Узбекистане 3,4 миллиона получателей пенсий, которым ежемесячно выплачивается порядка 2,6 трлн сумов. Из этой суммы 82% — это наличные деньги, остальная часть выплачивается на карты.