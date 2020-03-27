После того, как вчера вечером на юго-западную часть Узбекистана осуществился вынос влажных облачных массивов из Туркменистана, по Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям минувшей ночью и сегодня утром местами прошли дожди, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Однако по остальной территории страны дождей не наблюдалось, и сегодня почти по республике по-прежнему сохранится сухая погода. Лишь в Самаркандской и Джизакской областях вновь местами пройдут дожди.

Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов, что незначительно превышает нормальные значения температуры, отмечают синоптики.

В ближайшие выходные и в самом начале следующей недели жителей Узбекистана ожидает сухая и преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха постепенно будет повышаться и к понедельнику достигнет пределов +22…+25 градусов, по югу — до +27. Такие значения, как отмечает Узгидромет, на 6−9 градусов превышают климатическую норму этих дней.