С 30 марта начнет работу онлайн-школа для всех классов средних образовательных школ, сообщил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

«Несмотря на то, что дети дома, в школах мы должны начать четвертую четверть. Для того, чтобы последняя четверть началась и завершилась успешно, в сотрудничестве с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана подготовлены видеоуроки для 1−4, 5−8 и 9−11 классов», — говорится в сообщении главы МНО.

Видеоуроки будут проводиться с понедельника по субботу с 8:30 по трем телеканалам:

вместо канала NatGeoWild — для учащихся 1−4-х классов;

вместо EuroSport — для учащихся 5−8-х классов;

вместо «Охоты и Рыбалки» — для 9−11-х классов.

Уроки онлайн-школы также будут размещаться на сайте МНО и его аккаунтах в Telegram и Facebook, а также на сайтах kundalik.com и xanakademiyasi.uz.

В подготовке уроков участвуют авторы учебников, лауреаты государственных наград и лучшие преподаватели-предметники года, отметил министр.

С 16 марта дошкольные, средние и высшие образовательные учреждения страны были закрыты для предупреждения распространения коронавируса.