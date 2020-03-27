Решением Специальной республиканской комиссии по противодействию коронавируса с 27 марта жителям Узбекистана предписано не выходить на улицу без крайней необходимости. Покинуть дома можно только для того, чтобы купить продукты или лекарства, сообщила пресс-служба МВД.

Данное ограничение не касается сотрудников государственных и общественных организаций, выполняющих свои обязанности.

Все, кто выходит на улицу, обязаны носить защитные средства — маски. Нарушение этого правила наказывается (в соответствии с новым законом) штрафом (5-кратный размер базовой расчётной величины) в размере 1,115 млн сумов.

С учетом эпидемиологической обстановки в общественных местах вводится строгое соблюдение социальной дистанции между людьми в 2 метра.

В общественных местах также ограничивается одновременное присутствие более трех человек, за исключением членов одной семьи.

С 10:00 27 марта прекращено межобластное движение всех видов транспорта, включая междугородние такси. При этом разрешен проезд автотранспорта (в том числе транзитного) на территорию своих областей (по месту регистрации).

Временно ограничивается транспортное сообщение между городами и районами областей. Это ограничение не распространяется на передвижение транспортных средств, предназначенных для грузовых перевозок.

По отношению к субъектам предпринимательства, не соблюдающим требование по приостановке деятельности развлекательных заведений, а также ресторанов, кафе, чайхан (за исключением служб доставки еды) и других подобных объектов, начато применение «жёстких мер наказания», сообщило МВД.