Ботир Эркинович Захидов назначен первым заместителем председателя Центрального банка Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе регулятора.

До этого назначения он с августа 2017 года работал заместителем главы ЦБ.





Ботир Захидов (1982 года рождения) окончил Ташкентский финансовый институт (2003) и Банковско-финансовую академию (2008). Возглавлял специальное управление валютно-обменных операций Центробанка.

Ожидается, что бывший первый замглавы ЦБ Илхом Иброхимович Норкулов будет назначен первым заместителем экономического развития и сокращения бедности во вновь образованном министерстве, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

На посту заместителя председателя Центрального банка он работал с мая 2019 года.





Ильхом Норкулов (1981 года рождения) имеет степень бакалавра международных экономических отношений Ташкентского государственного экономического университета и степень магистра Университета Глазго (Великобритания) по направлению «Экономическое развитие».

Работал в системе Министерства экономики и в производственном секторе экономики. Карьеру в Центробанке начал в 2010 году с должности главного экономиста. C 2013 по 2018 год возглавлял Департамент монетарной политики ЦБ, с 2018 по 2019 год — занимал должность заместителя главы ЦБ.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что Министерство экономики и промышленности будет преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности.