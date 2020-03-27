В рамках борьбы с распространением коронавируса с 00:01 27 марта закрыт въезд и выезд из Бухары всех видов транспорта, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей. Это предусмотрено решением Специальной комиссии, сообщила пресс-служба городской администрации.

В сообщении отмечается, что въезд в Бухары приостановлен также из всех районов Бухарской области.

Ограничение на въезд и выезд из Бухары не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Бухаре, а также руководители и сотрудники государственных органов, правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, работающие в Намангане, а также ответственные лица, закрепленные за районами отдельным поручением хокима области.

Ранее мы сообщали о закрытии Ташкента, Андижана, Намангана, Самарканда и Гулистана.