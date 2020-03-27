27 марта в 16:30 в Андижанской городской центральной поликлинике произошел пожар, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана (видео).

«Медицинское учреждение, которое оказывает первичную медико-санитарную помощь населению города, функционировало на основе санитарных требований из-за карантина», — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Отмечается, что в комнате на четвертом этаже произошло короткое замыкание при включенных в сеть холодильнике и компьютерах. В результате произошло кратковременное возгорание.

Медицинский персонал и пациенты поликлиники были немедленно эвакуированы. Никто не пострадал. Огонь не нанес крупного материального ущерба, говорится в сообщении. Ведется расследование.

Услуги, оказываемые поликлиникой, распределены между восемью семейными поликлиниками Андижана.