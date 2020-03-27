В последние годы Узбекистан стабильно улучшает свои позиции в ежегодном рейтинге группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business). Благодаря позитивным изменениям бизнес-климата в Узбекистане с каждым днем регистрируется все больше организаций, в том числе в сфере ритейла.

Однако отсутствие базовых знаний или слабые понятия в кассовом и складском учете, бухгалтерии и аналитике часто приводит к тому, что владельцу торговой точки тяжело рассчитаться с торговым представителем, а неликвидный товар продолжает лежать на полках. Как следствие, увеличиваются издержки и уменьшается прибыль.





Отечественный разработчик 2shop предлагает комплексное решение не только по автоматизации торговли, но и по сокращению работы персонала. Ведь программа 2shop — это:

полная автоматизация торговых процессов;

разноуровневый доступ к аналитике;

встроенные рекомендации по оптимизации бизнес-процессов;

понятный дружелюбный интерфейс;

одна учетная запись на неограниченное количество пользователей торговой точки;

безопасность данных;

круглосуточная техническая поддержка.





В качестве дополнительной гарантии объявляется манифест. 2shop вернет полную стоимость абонентской платы, если за три месяца прибыль торговой точки не увеличится до 20% при выборе тарифа Consulting.

А сообщив менеджеру промокод «2shop-2020», до 15 апреля включительно можно получить скидку 50% на подключение программы.

С 2shop можно вывести бизнес в ритейле на качественно новый уровень.

Получить дополнительную информацию или оставить заявку на подключение программы 2shop можно на сайте или по телефону: (+998) 93−590−75−75.

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