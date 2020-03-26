Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг «Туронбанка» на уровне «B/B» с прогнозом «Стабильный». Уровень в рейтинге отражает эффективность темпов роста основных показателей банка, высокую кредитоспособность, подтверждает свою надежность перед клиентами, партнерами и инвесторами.

Агентство S&P Global Ratings при определении данного рейтинга провело анализ ряда важных критериев: годовая финансовая деятельность банка, уровень капитализации, участие в социально-экономически значимых проектах.

С каждым годом «Туронбанк» улучшает свои кредитные рейтинговые показатели. В частности, с 2012 года кредитный рейтинг был на уровне «В-/C», в 2017 году этот показатель был отмечен как «B-/B». В 2018 году рейтинг повышен до «В/B», и вот уже два года банк сохраняет «Стабильный» уровень.

Представленный ведущей рейтинговой компанией рейтинг международного уровня демонстрирует эффективность деятельности «Туронбанка» и полноценное выполнение своих обязанностей. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что банк служит во имя благополучия народа.

«Туронбанк — знак стабильности!».

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