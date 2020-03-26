Учебные сборы национальных команд Узбекистана по олимпийским видам спорта приостановлены с 25 марта. Такое решение принято в связи с переносом Летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

До того, как станут известны даты лицензионных соревнований, спортсмены будут заниматься по индивидуальным планам, разработанным тренерами.

Кроме того, главные тренеры сборных будут проводить дистанционные занятия для спортсменов. За их выполнением будет следить оперативный штаб при Минспорта.

Ранее с 16 марта все спортивные учреждения страны были закрыты на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

В министерстве добавили, что для остального населения на телеканале Sport TV ежедневно транслируются видеоуроки с участием тренеров, которые рассказывают, как проводить занятия дома во время карантина.