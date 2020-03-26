Семейный ресторан Multi Mafé запускает бесплатную доставку и ряд специальных акций. Осваивая новый для себя формат доставки, команда ресторана делает все, чтобы заказ оставил теплые и приятные воспоминания. Блюда, напитки и десерты доставляются с соблюдением санитарных мер в течение всего заказа: от момента его оформления до получения оценки клиента.

Кроме того, ресторан Multi Mafé запускает ряд специальных предложений, которые действуют только при оформлении собственной доставки.

«Скидка 36,6%»





От соблазна заказывать пиццу каждый день удержаться крайне сложно, а с доставкой от Multi Mafé — почти невозможно. Скидка в размере 36,6% действует на три вида пиццы — «Маргариту», «Пепперони» и фирменную Multi Mafé. Заказ со скидкой 36,6% и салаты тайский с курицей, «Медальон с персиками» и фирменный Multi Mafé внесут разнообразие в повседневную жизнь.

«Акция 1+1»





При выборе любой пасты заказ будет дополнен супом на выбор. К стейку бесплатно прилагается картофель по-деревенски, а при заказе барбекю бесплатно доставят фирменный салат Multi Mafé.

Сет-меню «Оставайтесь дома»





Есть сочную баранью корейку с картофельным пюре, закусывать салатом с сухофруктами и запивать все это имбирно-лимонным напитком — меры, необходимые для поднятия настроения и укрощения аппетита.

Команда ресторана разработала специальное сет-меню, где представлены три категории на выбор:

Light — салат, основное блюдо;

Standard — салат, суп, основное блюдо;

Premium — салат, суп, основное блюдо, напиток.

Блюда каждой категории можно выбрать из специального меню.

Ресторан Multi Mafé осуществляет бесплатную доставку ежедневно с 12:00 до 22:00. Заказать еду можно также на сайтах, в мобильных приложениях и Telegram-ботах bringo.uz и express24.

Получить подробную информацию и оформить доставку можно по телефонам: (+998) 71−203−22−22, (+998) 71−203−20−00.

Instagram: @multimafe

Facebook: fb.com/multimafe

Telegram: t.me/multimafeuz

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