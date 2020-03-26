В России даты с 30 марта по 5 апреля включительно нерабочими днями с сохранением зарплаты сотрудников, соответствующий указ накануне подписал президент страны Владимир Путин, сообщило РИА Новости.

По мнению главы государства это позволят снизить распространение коронавируса в России. На интерактивной карте пандемии Университета Хопкинса показано, что сейчас в России 840 случаев заражения вирусом. Умерли 3 человека, выздоровели 38.

Как сообщает ТАСС, власти Москвы и Подмосковья решили на предстоящие «длинные выходные» приостановить или радикально ограничить работу кафе, магазинов и салонов красоты. Еду из ресторанов можно будет только заказать на дом или купить на вынос, закроется подавляющее большинство непродовольственных магазинов, следует из документов, опубликованных в четверг властями.

Все продовольственные магазины и аптеки будут работать в обычном режиме. Разрешается продавать ряд непродовольственных товаров: бензин и дизельное топливо, товары первой необходимости для детей, а также гигиенические средства, спички и свечи, антисептики для рук и санитарно-гигиенические маски.

Полностью прекратится работа салонов красоты и подобных учреждений — спа, косметических и массажных салонов, соляриев, саун и бань.

В Москве, кроме того, ограничат посещение крупнейших парков. В список вошли ВДНХ, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», а также Сокольники и музей-усадьба «Кусково». Власти обоих регионов также призвали жителей на время воздержаться от посещения религиозных объектов.

С 26 марта Москве и Подмосковье вступили в силу новые меры борьбы с распространением коронавируса — всех жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля, пишет РБК.

Исключение составляют только медицинские работники, а также руководители и сотрудники, чья работа жизненно важна. Всем остальным предложено перейти на дистанционную работу, уйти в отпуск или на больничный.

Выходить на улицу этой категории граждан можно только в случае необходимости, при этом с доставкой продуктов и лекарств помогают социальные работники и волонтеры, для этого нужно позвонить по специальному номеру телефона.

Пожилым гражданам и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь. В Москве она составит 4000 рублей — 2000 авансом и столько же по окончании домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. В Московской области материальная помощь составит 3 тысячи рублей на тех уже условиях.

Тем, кто вынужден самоизолироваться, отменены пени и штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг, телефоны и интернет не будут отключать даже при нулевом балансе.