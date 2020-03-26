Министерство экономики и промышленности будет преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности. Его основные задачи обсуждались на видеоселекторном совещании по вопросам усиления противодействия распространению коронавируса, прошедшем 26 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на совещании отдельное внимание было уделено вопросам повышения доходов населения и снижения бедности путем стимулирования создания новых рабочих мест.

Министерство экономики и промышленности было создано в январе 2019 года на базе Министерства экономики.

Президент впервые определил сокращения бедности приоритетной задачу в своем послании парламенту 24 января.

«По предварительным расчетам, 12−15% или 4−5 миллионов населения нашей страны находится в состоянии бедности. Это означает, что их ежедневный доход не превышает 10−13 тысяч сумов. Или же, к примеру, у семьи могут быть и машина, и скот, но если заболеет один человек, то не менее 70% доходов семьи уходит на лечение. Можно ли назвать такую семью зажиточной? Меня как президента каждый день волнует вопрос: хватает ли нашим людям средств на такие жизненные потребности, как питание, лечение, обучение и одежда детей?» — отмечал Шавкат Мирзиёев.

В конце февраля Джамшид Кучкаров, работавший с ноября 2017 года заместителем премьер-министра — министром финансов, стал вице-премьером по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министром экономики и промышленности.