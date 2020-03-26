Текущая ситуация в мире — серьезное испытание и для граждан, и для бизнеса. Большинство организаций переходит на удаленную работу, а людям рекомендовано поменьше выходить из дома. Однако некоторые вопросы, например связанные с банковскими услугами, многие по привычке пытаются решить лично. А зря, ведь сегодня большинство вопросов можно решить дистанционно.

С 26 марта контакт-центр «Капиталбанка» усилен специалистами корпоративного блока. Теперь в равной степени физические и юридические лица могут решить значительную часть вопросов удаленно в режиме телефонного разговора без необходимости приходить в банк. Это касается обслуживания клиентов всех филиалов «Капиталбанка» по всему Узбекистану. Для решения большинства, даже индивидуальных, вопросов не обязательно обращаться к своему операционисту. Сотрудники контакт-центра видят клиентов со всей республики и могут решить значительную часть задач дистанционно.





Кроме этого, в приложение онлайн-банкинга для юридических лиц Mobile24 были добавлены функция моментального дозвона оператору контакт-центра и возможность перейти в Telegram-чат со специалистом. Также с обновлением были добавлены платежи через систему Anor, так что теперь у юридических лиц — клиентов «Капиталбанка» — появилась возможность обрабатывать платежные запросы круглосуточно. И, естественно, без походов в банк.

«Банк на диване» доступен не только предпринимателям. Уже многие узбекистанцы оценили преимущества мобильного приложения «Капиталбанка» Apelsin. С его помощью можно управлять вкладами, переводить деньги с карты на карту, погашать кредиты или покупать валюту на карты Visa «Капиталбанка», оплачивать коммунальные платежи и многое другое. В ближайшие дни «Капиталбанк» выпустит очередное обновление приложения Apelsin, которое позволит заказывать пластиковые карты, не выходя из дома.

Теперь не только граждане, но и клиенты-юридические лица смогут решить большинство своих банковских вопросов через приложение или по телефону: (+998) 78−148−40−08.

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