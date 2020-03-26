В период карантина Hamkorbank рекомендует максимально пользоваться дистанционными сервисами банка и приложением Hamkor Mobile. На данный момент можно оформить карты Visa, UnionPay, Uzcard и Humo без визита в филиал или же проводить платежи без регистрации прямо через сайт банка.
А для большего удобства предлагается приложение Hamkor Mobile, с помощью которого можно:
- дистанционно получать международные переводы «Золотая корона»;
- осуществлять переброску средств с карты на карту;
- оформлять онлайн-вклады;
- производить онлайн-конверсию средств;
- оплачивать мобильную связь и интернет;
- оплачивать коммунальные услуги и штрафы;
- оформлять карты Visa Virtual и Humo Virtual;
- производить оплату в бюджет;
- и еще более 50 видов платежей.
Выгодные новости:
- С 25 марта по 1 июня комиссия за погашение кредитов Hamkorbank через приложение Hamkor Mobile взиматься не будет;
- С 26 марта по 1 июня комиссия за погашение кредитов Hamkorbank через инфокиоски, установленные в круглосуточных электронных офисах и других филиалах банка, также взиматься не будет.
Скачать приложение Hamkor Mobile можно в AppStore и Google Play.
Удобства для предпринимателей
С целью повышения удобства для субъектов предпринимательства во время карантина, с 25 марта по 1 мая, ежемесячная абонентская плата за использование интернета, мобильного банкинга и SMS-информирования взиматься не будет.
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