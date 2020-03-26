В период карантина Hamkorbank рекомендует максимально пользоваться дистанционными сервисами банка и приложением Hamkor Mobile. На данный момент можно оформить карты Visa, UnionPay, Uzcard и Humo без визита в филиал или же проводить платежи без регистрации прямо через сайт банка.

А для большего удобства предлагается приложение Hamkor Mobile, с помощью которого можно:

дистанционно получать международные переводы «Золотая корона»;

осуществлять переброску средств с карты на карту;

оформлять онлайн-вклады;

производить онлайн-конверсию средств;

оплачивать мобильную связь и интернет;

оплачивать коммунальные услуги и штрафы;

оформлять карты Visa Virtual и Humo Virtual;

производить оплату в бюджет;

и еще более 50 видов платежей.

Выгодные новости:

С 25 марта по 1 июня комиссия за погашение кредитов Hamkorbank через приложение Hamkor Mobile взиматься не будет; С 26 марта по 1 июня комиссия за погашение кредитов Hamkorbank через инфокиоски, установленные в круглосуточных электронных офисах и других филиалах банка, также взиматься не будет.

Скачать приложение Hamkor Mobile можно в AppStore и Google Play.

Удобства для предпринимателей

С целью повышения удобства для субъектов предпринимательства во время карантина, с 25 марта по 1 мая, ежемесячная абонентская плата за использование интернета, мобильного банкинга и SMS-информирования взиматься не будет.

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