После продолжительной болезни 26 марта скончался народный поэт Узбекистана Охунжон Хакимов. Ему было 86 лет.

Охунжон Хакимов (1934 г. р.) окончил Ферганский государственный педагогический институт. Творческую деятельность начал в республиканских и областных газетах. В своих произведениях он «продвигал человеческое счастье, веру и духовность», отмечается на сайте Arboblar.uz.

Он известен не только сборниками стихов «Долина вдохновения», «Глаза твои черные», «Ищите любовь в лазах», но и как автор юмористических произведений «Да будут живы идиоты», «Заместитель жены», «Любитель кефира» и другие.

Литературный деятель был награжден орденом «Мехнат шухрати», в 2006 году удостоился звания народного поэта Узбекистана.