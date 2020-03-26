Из 65 зараженных коронавирусом в Узбекистане 11 являются работниками клиники Научно-исследовательского института вирусологии, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в четверг.

Согласно подписанному 26 марта главой государства постановлению, все медицинские работники, инфицированные COVID-19 во время лечения пациентов, получат компенсацию по 100 млн сумов.

Сообщается, что из 65 пациентов с коронавирусом 59 получают лечение в НИИ вирусологии, 4 — в Наманганской области, 2 — в Ферганской области.