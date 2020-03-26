26 марта начнётся трансляция в открытом режиме телеканалов «Индийское кино», «Дом кино», Disney, Euronews и Discovery, сообщило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Такое решение принято «с целью создания удобств для граждан, находящихся дома в период карантинного режима по причине коронавируса», отмечается в сообщении.

Указанные телеканалы будут транслироваться в открытом режиме, как местные телеканалы, до стабилизации ситуации, связанной с коронавирусом.

Если телеканалы не отражаются в списке, найти их можно с помощью функции «Автопоиск».