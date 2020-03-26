Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции 26 марта сделал очередное обращение к народу страны. Его текст опубликовала пресс-служба главы государства.

Как сообщил президент, все медицинские учреждения страны переведены в усиленный режим работы, 11 медицинских учреждений, 97 санаториев, лагерей и общежитий приспособлены к работе под карантином.

К борьбе против пандемии мобилизовано около 100 тысяч медицинских работников, тесное содействие им оказывают хокимияты, органы внутренних дел, министерства обороны и по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия.

В настоящее время около 80 тысяч человек проходят карантин в домашних условиях и 12 тысяч — в стационарах.

Во всех дипломатических представительствах Узбекистана за рубежом организованы штабы. За последние 10 дней осуществлены 20 чартерных рейсов. Около 4000 граждан возвращены из России, Турции, Ирана, ОАЭ, Южной Кореи, Египта, Малайзии, Индии, Таиланда, Индонезии и Германии, из соседних стран вернулись более 80 тысяч соотечественников. Все они помещены в карантин в профилакториях, санаториях, других медицинских учреждениях.

Дипломатические миссии работают над привлечением экспресс-тестов, медицинского оборудования и гуманитарных грузов из России, Китая, Сингапура, передовых и опытных специалистов из ведущих стран.

Подчеркнув серьезность ситуации, Шавкат Мирзиёев отметил: «Необходимо ясно понимать, что предаваться беспечности, успокаивая себя тем, что число заболевших у нас не достигнет и 100 человек, равносильно предательству. Те, кто думает, что коронавирус не может их коснуться, должны глубоко осознать, что они подвергают большой опасности не только себя, но и своих родителей, детей, окружающих, их жизнь и здоровье».

Принимаемые государством меры направлены на всевозможную минимизацию вероятности передачи заболевания и обуздание распространения вирусной инфекции.

«Какой бы развитой ни была медицина, сколько бы средств государство не выделяло, если люди не будут следовать рекомендациям врачей, соблюдать правила карантина, все наши меры, труд сотен тысяч самоотверженных граждан, борющихся с пандемией, будут напрасны», — сказал он.

Президент указал, что руководители некоторых регионов еще ни разу не выступили с обращением к гражданам и «не принимают меры по разъяснению сложившейся ситуации среди населения».

Он строго предупредил глав областей, районов и городов об их персональной ответственности за эпидемиологическое благосостояние: «Вы должны работать днем и ночью над недопущением распространения коронавирусной инфекции, разъяснением среди населения всех негативных последствий нарушения режима карантина».

«Много нареканий» высказал президент к работе сходов граждан: «Не ощущается роль активистов махалли на местах. Прямо перед глазами председателей махалли некоторые продолжают проводить пышные церемонии и мероприятия с участием множества людей».

Он привел пример: «Женщина, проживающая в махалле „Беруни“ Язъяванского района Ферганской области, вернувшись с умры, грубо нарушив требования к домашнему карантину, на следующий день провела помпезное мероприятие, пригласив 120 человек. Результат — инфекция помимо у нее самой выявлена у 4 членов ее семьи. Сколько еще заразилось — пока неизвестно».

«Поэтому я подписал принятый парламентом закон об усилении ответственности за нарушение правил карантина. В соответствии с ним лица, поставившие под угрозу здоровье и жизнь окружающих в условиях карантина, отныне могут быть лишены свободы сроком до 10 лет», — сообщил глава государства.

«Я уверен, что наш мудрый народ, ставящий здоровье членов своей семьи, детей, мир и спокойствие в стране превыше всего, не желает оказаться в такой ситуации», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев назвал пандемию коронавируса «испытанием, ниспосланном Всевышним всему человечеству». «Если наш народ сплотится, будет следовать всем рекомендациям, указаниям врачей, не будет в период карантина покидать свои дома без жизненной необходимости, будет своевременно обращаться к медикам при первых признаках заболевания, не скрывая этот факт, мы обязательно победим эту болезнь!» — подчеркнул он.

Президент остановился на работе медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом: «На „поле битвы“ в борьбе против коронавируса первый удар принимают на себя медицинские работники… Если больным будет оказана своевременная помощь, они вылечатся и будут выписаны из больницы. Но медицинские работники не могут покинуть свое рабочее место, пока не излечится последний пациент».

«Врачи по всему миру, в том числе в нашей стране, проявляют преданность своей профессии, денно и нощно трудятся во имя здоровья нашего народа, родителей, детей, что является образцом отваги для всех нас. От имени всего народа Узбекистана выражаю безмерную благодарность уважаемым врачам, медсестрам, санитарам, которые борются с пандемией, невзирая на угрозу своей жизни и здоровью», — сказал глава государства.

По озвученной на совещании президентом информации, коронавирусом заразились 11 сотрудников НИИ вирусологии, занимающихся лечением пациентов.

26 марта Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому сотрудники медицинских учреждений, санэпидслужбы, лабораторий и других служб, работающие в контакте с инфицированными коронавирусом и в объектах, где они размещены, будут получать специальную премию в размере от 5 млн до 25 млн сумов (после налогов) за каждые 14 дней работы. Деньги будут выплачиваться в период действия карантинных мер по истечении каждых 14 дней.

Зараженные же в результате работы с инфицированными пациентами медработники и сотрудники санэпидслужбы получат единоразово по 100 млн сумов, а те, у кого болезнь будет протекать тяжело и кому не удастся восстановить здоровье, — 250 млн сумов.