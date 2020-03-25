Агентство по управлению государственными активами (АУГА) предоставит льготы при выполнении арендных, приватизационных и инвестиционных обязательств, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь агентства Мумин Ибодов.

В частности, предприятиям в сфере общепита, учебным центрам, центрам физической культуры, спорта, туризма и в других сферах, которые используют государственные объекты на условиях аренды и деятельность которых была приостановлена решением Специальной республиканской комиссии из-за карантина, с 24 марта за неиспользованный период арендная плата не рассчитывается, они не должны будут ее оплачивать.

Мумин Ибодов отметил, что из-за пандемии коронавируса некоторые инвесторы могут своевременно не выполнить инвестиционные обязательства. Для смягчения ситуации штрафы и пени за просрочку выполнения инвестиционных обязательств в течение этого периода не рассчитываются, а договора не будут расторгнуты за неисполнение обязательств.

«Наоборот, в соответствии с решениями Республиканской антикризисной комиссии и ее региональных штабов, сроки выполнения инвестиционных обязательств предпринимателями будут продлены», — подчеркнул он.

В соответствии с действующими договорами о приватизации госимущества, если оплата не будет своевременно произведена, срок будет пересмотрен в соответствии с решениями Республиканской антикризисной комиссии и ее региональных штабов.

Чтобы воспользоваться этим послаблением, предприниматели могут обратиться в Агентство по управлению государственными активами и его территориальные управления, а также в региональные комиссии.

Для содействия акционерам в карантинной ситуации, в течение месяца АУГА примет меры по внедрению системы для проведения заседаний наблюдательных советов и общих собраний акционеров (участников) в режиме онлайн с возможностью электронного голосования.

По данному вопросу АУГА выступит с отдельным заявлением, уточнил Мумин Ибодов.

С Центральным аппаратом или территориальными управлениями Агентства по управлению государственными активами можно связаться по телефонам: +998712592258, +99871259−21−38.

С 21 марта до стабилизации эпидемиологической ситуации в Узбекистане были закрыты развлекательные объекты, в том числе ночные клубы, дискотеки, спа- и массажные салоны, чайханы, столовые и пункты общепита (кроме служб доставки блюд), караоке, бильярдные залы, кальянные и компьютерные залы. А с 24 марта в Ташкенте временно приостановлена работа всех рынков (непродовольственных товаров, строительных, автомобильного, бытовой техники и других) и торговых комплексов, независимо от их формы собственности.