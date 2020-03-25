54% участников телефонного опроса Республиканского центра изучения общественного мнения (РЦИОМ) «Ижтимоий фикр» считают, что стоимость на основные продукты питания выросла из-за того, что в стране были выявлены заболевшие коронавирусом. 38% считают, что роста цен не произошло, сообщили «Газете.uz» в центре.

Опрос проводился с 16 по 20 марта. В нем приняли участие граждане, проживающие во всех регионах страны в возрасте от 18 лет и старше, мужчины и женщины, молодежь и люди старшего возраста. Точное количество участников в РЦИОМ не уточнили.

В региональном разрезе мнения граждан о ценах на продукты питания разделились. Так, рост цен отмечают 52,4% респондентов из Бухарской области, 51,7% — из Андижанской области, 47,3% — Наманганской области, 47% — Самаркандской области. В Навоийской, Сурхандарьинской областях и Ташкенте самые низкие показатели числа граждан, которые наблюдает повышение стоимости продуктов питания.

По мнению 42,1% опрошенных, основным способом защиты от коронавируса является соблюдение средств личной гигиены. Каждый третий убежден, что не заболеть поможет использование медицинской маски, 15,9% — что необходимо воздержаться от посещения мест большого скопления людей. Во время опроса респонденты также высказывали мнения, что противостоять инфекции помогут народная медицина, эфирные масла и правильное питание.

Опрос показал, что большинство граждан (88%) имеют необходимые средства личной гигиены (медицинские маски) для защиты себя и своих близких от коронавируса. 4,3% участникам опроса не удалось их приобрести, а 6,3% респондентов только собираются это сделать.

36,9% опрошенных смогли купить маски в аптеках, а 21,1% — нет. 9,6% респондентов не нашли масок в аптеке и шьют их сами, 13,6% — не ходили в аптеки и шьют маски самостоятельно. 2,6% участников опроса не используют масок.