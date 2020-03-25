75,4% участников телефонного опроса Республиканского центра изучения общественного мнения (РЦИОМ) «Ижтимоий фикр» в достаточно полной степени информированы о коронавирусной инфекции, сообщили «Газете.uz» в центре.

Опрос проводился в два этапа: I этап — с 26 февраля по 2 марта и II этап — с 16 по 20 марта. В нем приняли участие граждане, проживающие во всех регионах страны в возрасте от 18 лет и старше, мужчины и женщины, молодежь и люди старшего возраста. Точное количество участников в РЦИОМ не уточнили.

20,5% респондентов (48,1% — на первом этапе) на вопрос «Достаточно ли вы владеете информацией о коронавирусной инфекции?» ответили: «Что-то слышал, но без подробностей».

Абсолютное большинство участников опроса (93,9%) хорошо осведомлены, что инфекция передается воздушно-капельным путем и через предметы, к которым прикасался заболевший человек.

Основным источником информации о коронавирусе было и остается телевидение — каждый второй респондент (53,6%) узнает информацию, связанную с коронавирусной инфекцией, из передач Национальной телерадиокомпании. 29,7% респондентов получают сведения о COVID-19 из интернета.

92% участников опроса ответили положительно на вопрос «Достаточно ли информации о коронавирусной инфекции предоставляется в СМИ Узбекистана?».

Телефонный опрос выявил, что 68,1% положительно оценивают меры государства, направленные на предупреждение, выявление и пресечение распространения коронавируса. 13,8% опрошенных считают, что принимаемых мер недостаточно.

В региональном разрезе граждане высоко оценивают принимаемые меры в Каракалпакстане (85,7%), Джизакской области (81,3%), Навоийской области (81,3%) и Сырдарьинской области (76,9%). Низкие показатели выявлены в Ташкентской и Андижанской области и Ташкенте.