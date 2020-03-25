Компания «Узбекнефтегаз» до конца текущей недели намерена снизить цены на бензин Аи-91, Аи-92 и Аи-95 на 200 сумов, или на 3%, сообщил «Газете.uz» источник в нефтегазовой сфере.

По данным источника, такое решение принято компанией, чтобы повысить доступность топлива для населения.

При этом на цены в будущем может повлиять ситуация с распространением коронавирусной инфекции, которая может сказаться на спросе.

Еще один фактор возможного удешевления топлива — превышение предложения над спросом. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе-феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом производство автомобильного бензина увеличилось на 25,5% — с 151,6 тысячи до 190,3 тысячи тонн. Спрос растет более низкими темпами.

В настоящее время бензин Аи-80 реализуется по 4500 сумов, Аи-91 — 5800, Аи-92 — 6200, Аи-95 — 6585 сумов. Ожидается, что стоимость Аи-80 останется неизменной.

Источник также заявил, что в апреле планируется снизить цены на дизельное топливо и дизтопливо ЭКО. Ранее импортный дизель подешевел с 7500 до 7300 сумов.

Автобензин (Аи-80, Аи-91, Аи-92 и Аи-95) и дизельное топливо в Узбекистане производятся на Ферганском и Бухарском нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее правительство предоставило Ферганскому НПЗ, соглашение о продаже которого было подписано с индонезийской PT Trans Asia Resources, право самостоятельно определять методы ценообразования и продажи, включая цену продажи своей продукции (бензин Аи-80, Аи-91, Аи-92, Б-92, мазут, дизельное топливо, моторные масла, битум и другие продукты).

С 15 августа цена бензина Аи-91 определяется через биржевые торги.