15 марта в лаборатории Института вирусологии у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен коронавирус Covid-19. Первая пациентка, врач частной клиники Нигора Муратова, в Facebook описала хронологию случившегося и рассказала о несправедливых обвинениях и домыслах в ее адрес.

«Невыносимо больно от несправедливых обвинений и домыслов, которые преподносились как факты. Меня сделали главной виновницей и персоной, которую предали остракизму. Но переживания и слезы никогда никому еще не помогали. Поэтому, собрав свою волю в кулак и пересилив эмоции, решила беспристрастно написать о том, как все было на самом деле почти по часам», — написала она.

По словам женщины, 10 марта она прилетела в аэропорт Орли в Париже, чтобы попасть на рейс в Ташкент. Для этого ей нужно было добраться до другого аэропорта — Шарля де Голля.

«Во время поездок и перелетов я была всегда в маске. В аэропорту я находилась почти 10 часов. Чувствовала себя очень хорошо. В 17:15 началась регистрация. Народу было немного. Французский персонал аэропорта за стойкой регистрации был без масок и перчаток. С оформлением багажа мне помог представитель „Узбекистон хаво йуллари“. Он был очень тактичным и проводил нас до самолета. Самыми последними прибежали две девушки лет 20−22 в черных масках. Одна из них сильно кашляла. Они сели в соседних креслах со мной. Весь полет была в маске. Только теперь, когда мои дети заболели, я поняла, что молодой организм лучше борется и побеждает этот вирус», — написала Нигора Муратова.

11 марта она прилетела в Ташкент, где при входе в аэропорт пассажиров проверили тепловизором.

«Никто ни о чем не спрашивал, не останавливал. Знакомый в Париже попросил передать небольшой конверт с документами в Ташкенте. На выходе из аэропорта меня уже ждал юноша, и я передала конверт. А меня встретил мой супруг, и мы поехали домой. Позавтракав, я уснула до 18:00, так как дорога была долгой, почти двое суток, несколько перелетов. Проснулась и поужинала с детьми. Никаких симптомов. Настроение у всех было хорошее», — утверждает пациентка.

Нигора Муратова сообщила, что 12 марта в ее дом пришли гости: «Как это водится в наших узбекских традициях, к обеду к нам пришли гости, пять человек, наши родные. Они сидели до 4 часов дня. Я чувствовала себя как всегда, ничто не предвещало болезни. Дети, как всегда, „липли“ ко мне, обнимались. Мы все очень соскучились».

Утром 13 марта женщина проснулась с сильной головной болью и ломотой в теле, при этом не было других симптомов коронавируса — кашля и температуры.

«Мы подумали, это акклиматизация. Позже появилась боль в горле при глотании. После обеда я лежала дома. Оценив свое состояние, я сказала супругу, что мне нужно сдать анализ на коронавирус в Научном центре вирусологии. Он посмеялся надо мной. Но я позвонила моему старому другу, доктору из Центра вирусологии, и сказала о своем состоянии. Он попросил на следующий день утром приехать и сдать тесты», — сказала она.

В субботу пациентка посетила НИИ вирусологии, сдала анализы и вернулась домой. «Я решила остаться дома до 18:00. Я спала до вечера, закрылась в комнате, и никого уже не подпускала к себе. В 18:00 я позвонила дежурному врачу центра, она мне по телефону сказала, что у меня результаты теста не показали вируса. Я обрадовалась, вышла из комнаты, начала обнимать свою внучку и дочку. Но позже началось что-то невообразимое. К 20:30 мне позвонили с четырех разных номеров и требовали скинуть им геолокацию своего места жительства. Я написала адрес. Какие-то люди приехали на скорой и потребовали ехать в стационар. Ничего не поняв, и чтобы разобраться на месте, мы поехали с моим младшим сыном в своей машине», — описала женщина.

Нигора Муратова с сыном была помещена в изолятор и повторно сдала анализы на коронавирус.

«Я была напугана и повторяла, что еще один час и мы уедем. Но прошла ночь. Эти 6−8 часов были самые тяжелые в моей жизни. Утром нас разделили и сказали, что всех госпитализируют. Всего каких-то два дня, и вся моя жизнь перевернулась. Я очень сильно люблю моих близких, люблю своих коллег и друзей. Во время поездки старалась соблюдать меры предосторожности. Как появились симптомы, в тот же день обратилась к врачу, и на следующий день сдала анализы. Никаких визитов, никакого якобы посещения свадьбы, которое мне приписывают в сети, не было и в помине. С 14 марта я на лечении в Центре вирусологии», — заявила она.

Пациентка отметила, что «грязные инсинуации в СМИ разжигали в людях еще большую ненависть к ней».

«То, что читала про себя, лежа на больничной койке, даже в кошмарном сне не могла представить. Первые три дня меня рвало на части, так беспардонно слить информацию обо мне, что не укладывается ни рамки закона, ни в рамки этики и морали. И грязные инсинуации СМИ, которые разжигали в людях еще большую ненависть ко мне, непонятно за что. Меня взяли и выбросили, как будто на растерзание толпы. Я была в шоке, не могла понять, что происходит, писала друзьям в группу, отправляла отчаянные голосовые сообщения Это был ШОК. Я не пожелаю никому оказаться на моем месте», — отметила женщина.

Нигора Муратова поблагодарила медицинский персонал за работу, а также людей, кто поддержал ее и ее близких.

«Мир стал очень хрупким. И то, что раньше было банальной простудой, теперь становится катастрофой. Но эту катастрофу раскручивает не вирус, а люди. Вирусы и бактерии — это часть этого мира. И как врач хочу сказать, что наличие вируса еще не означает 100% заболевания. Надеюсь, что наше общество переживет этот кошмар и не заболеет ненавистью друг к другу», — резюмировала она.

Ранее главный санитарный врач Бахром Алматов, объясняя принцип распространения коронавируса на примере первой пациентки, заявил, что женщина, прибыв в Ташкент из Парижа 11 марта, пригласила к себе домой гостей, 35 человек. По его словам, у 13 из них на сегодняшний день выявлен коронавирус.

По состоянию на 10:00 25 марта в Узбекистане зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом, у 13 инфицированных есть симптомы пневмонии, состояние 4 пациентов тяжелое. На карантине в лечебно-профилактических учреждениях, санатория и профилакториях находятся более 20 тысяч граждан.