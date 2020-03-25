В социальных сетях распространилось видео с мужчиной, который на месте скопления мусора собирает использованные медицинские маски и складывает в пластиковый пакет.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что видеозапись была сделана 8 марта в Гулистане в Сырдарьинской области.

При установлении личности гражданина выяснилось, что он «долгие годы страдает психическими расстройствами». Об этом сообщил председатель махалли Фарход Худойназаров, отметив, что мужчина является инвалидом второй группы.

«Но он не продает маски на улице. Мы пришли с инспектором [профилактики] и провели беседу 2−3 раза. Что он делал с масками? Он собирает макулатуру… нездоровый парень, он не осознает [свои действия]. Он просто сдал эти маски в макулатуру», — заявил глава схода граждан.

Пресс-служба МВД просит граждан утилизировать использованные медицинские маски, по возможности приводя их перед этим в непригодное для дальнейшего использования состояние.