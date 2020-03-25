В связи с распространением коронавируса водители автомобилей должны носить медицинскую маску, если рядом находится пассажир. Об этом на брифинге в среду заявил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шахрух Гиясов.

С 23 марта в общественных местах запрещено появляться без средств индивидуальной защиты (масок). С 25 марта за нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении — 3 БРВ (669 тысяч сумов).

«Если вы управляете транспортным средством, можете снять маску, но только в том случае, если рядом с вами не находится пассажир. А пассажиров мы предупреждаем, что когда вы садитесь в такси или другое транспортное средство, вы обязаны надеть маску. Если пассажиры приходятся вам родственниками или другими близкими людьми, то тут надо уже исходить из здравого смысла», — сказал он.

По его словам, общественными местами считаются все места, которые посещают люди (парки, торговые точки и другие).

Отвечая на вопрос о вывозе автомобилей со штрафплощадок, Шахрух Гиясов отметил, что с 24 марта приостановлена работа органов внутренних дел по оказанию услуг населению, в том числе в фсере безопасности дорожного движения, а также миграции и оформления гражданства.

Как мы сообщали ранее, на время карантина с 24 марта граждан не будут штрафовать за нарушения правил паспортной системы и просроченный техосмотр автотранспорта.