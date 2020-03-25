Компания Huawei осуществляет свою деятельность в 170 странах и регионах по всему миру, и в этом году отмечает 20-летие своей деятельности в некоторых из них, включая Узбекистан. Реализуя важные проекты, направленные на укрепление инфраструктуры ИКТ многих государств, компания Huawei также уделяет большое внимание их устойчивому развитию и поддержке в непростые времена. В условиях пандемии коронавируса компания старается своевременно протянуть руку там, где это необходимо, как с технологической точки зрения, так и с чисто гуманитарной.

В то время, как в Китае COVID-19 начал набирать свои обороты, а врачи и весь медперсонал работал не покладая рук, на помощь в диагностике коронавируса пришел искусственный интеллект на базе облачных решений Huawei Cloud.

Из-за большого количества поражений в легких и быстрых их изменений на фоне развивающейся пневмонии требуются многократные повторные проверки и тщательное изучение изображений в течение короткого периода времени. Это значительно увеличивает рабочую нагрузку врачей, занимающихся расшифровкой результатов компьютерной томографии. Внедренный в Китае сервис для ускоренной диагностики использует мощные вычислительные возможности микросхем искусственного интеллекта серии Huawei Ascend для вывода результата квантования одного случая в считанные секунды. Решение «Искусственный интеллект+обзор врача» в десятки раз быстрее, чем ручная количественная оценка изображений, что значительно повышает эффективность диагностики.



На фото: система диагностики COVID-19 в Эквадоре на базе Huawei Cloud

На днях именно такая система вспомогательной диагностики COVID-19, основанная на облаке Huawei с искусственным интеллектом, была установлена в двух больницах общего профиля в Эквадоре.

Видео-конференц-системы Huawei позволяют связывать медиков по всему миру, а также проводить селекторные видео-совещания руководству ситуационных центров по борьбе с эпидемией. Так в эти дни, безвозмездно переданные системы видео-конференц-связи Huawei позволили подключить штабы, институты и министерства здравоохранения в Пакистане, Кении и Узбекистане.



На фото: дистанционное видео совещание с китайскими коллегами

Недавно на базе оборудования, установленного в Министерстве здравоохранения Узбекистана, было проведено дистанционное подключение со специалистами Китая для обсуждения вопросов предотвращения распространения вируса в стране. Также специалисты Huawei помогли наладить видео-соединение между call-центром службы скорой медицинской помощи, Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия и институтом вирусологии в Ташкенте.



На фото: интеллектуальная доска Cloud Link

В эти дни важно поддерживать сферу образования и делать процесс обучения доступным для всех, несмотря на закрытие учреждений. Образование давно не ограничивается классной комнатой, оно может быть дистанционным и при этом не менее интересным. На базе умного учебного кабинета, открытом компанией Huawei в 2017 году в лицее International House, проводится дистанционное обучение студентов лицея, а также телевещание уроков для всех желающих каналом Uzreport TV.



На фото: умный учебный кабинет Huawei в лицее International House

Проявление своей социальной ответственности у компании Huawei стоит всегда на первом месте. Во многих странах компания старается оказать свою поддержку и заботу в любых ее проявлениях. Будь то предоставление масок в виде гуманитарной помощи, как в Японии и в Узбекистане совместно с оператором связи Ucell, либо предоставление мобильных точек доступа Wi-Fi 4G для футболистов новозеландского клуба, технологическое оснащение медицинских учреждений или обеспечение благоприятной среды для безопасной работы своих сотрудников.

«Осуществляя свою деятельность в 170 странах, компания Huawei по всему миру прилагает все усилия, чтобы помочь местным сообществам преодолеть трудности в период распространения эпидемии. Компания плотно работает с государственными органами, операторами связи, медицинскими ведомствами, чтобы поддержать население за счет своих технологических решений. Такие сферы, как образование, здравоохранение, управление предприятиями, как никогда нуждаются в постоянной связи для обеспечения дистанционной работы, и мы в силах это предоставить. Следуя нашему девизу, под которым Huawei проявляет свою социальную активность в эти дни по всему миру, позвольте пожелать всем быть здоровыми и оставаться на связи», — отметил Даврон Азизов, PR-директор Huawei Uzbekistan.

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