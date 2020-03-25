Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана приступило к выдаче сертификатов форс-мажора, который освободит компании и предприятия от выполнения обязательств по зарубежным контрактам на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, указом президента о мерах для поддержки экономического сектора в условиях пандемии правительству страны было поручено ввести режим форс-мажора для бизнеса в случае неисполнения контрактов.

МИВТу поручено выдавать сертификаты форс-мажора в связи с коронавирусом по обращениям хозяйствующих субъектов в течение одного дня.

По данным министерства, к обстоятельствам форс-мажора не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, а также отсутствие на рынке нужных товаров.

Стороны могут предпринять попытки договориться на обоюдно выгодных условиях в случае возникновения форс-мажора у одной из сторон. Если договоренности достичь не удалось, одна из сторон может обратиться в Министерство инвестиций и внешней торговли для выдачи сертификата, добавила пресс-служба.