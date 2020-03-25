20 марта East Telecom и EVO объявили о запланированной реорганизации двух телекоммуникационных компаний с целью предоставления унифицированного решения для проводного и беспроводного Интернета в Узбекистане.

Бурное развитие цифровых технологий и автоматизация процессов во всех сферах жизни требуют постоянного улучшения телекоммуникационных систем, увеличения скорости интернета и его доступности. Чтобы оставаться в конкурентной среде, где удержание и удовлетворение потребностей клиентов является ключевой задачей, операторам связи приходится постоянно развивать техническую инфраструктуру, что недоступно для большинства небольших компаний.

За годы работы на рынке Узбекистана телекоммуникационные операторы East Telecom и EVO достигли высоких результатов будучи отдельными компаниями, но присоединение этих ведущих игроков отрасли открывает сеть интегрированных услуг, приведя к синергии беспроводных и проводных решений.





«В современном мире, который требует от вас быстрого действия, всегда нужно быть на связи для выполнения профессиональных и личных задач. Я считаю, реорганизация наших компаний путем присоединения даст возможность серьезно подумать о подготовке стратегии цифровой трансформации не только для повышения компетенции к доступу информации, но и для улучшения качества обслуживания. Сегодня клиенты хотят, чтобы компания относилась к ним индивидуально и знала их личные предпочтения. Обновленный East Telеcom планирует улучшить все точки взаимодействия с клиентами, включая любое взаимодействие до, во время или после того, как клиент приобретает услугу. Эти улучшения над точками соприкосновения с клиентом станут основой для обеспечения превосходного качества обслуживания на основе цифровых технологий", — сказал генеральный директор East Telecom Ли Бек Хи.

В цифровой экономике многие компании переходят на объединение разных технологий для предоставления нового продукта. Конвергенция технологий может стать хорошей возможностью для запуска новой бизнес-модели. В ответ на мировую тенденцию East Telеcom разрабатывает новую стратегию и рассматривает такие новые направления бизнеса, как IP Call Center, data-центр и электронная коммерция. Data-центр уже запустился как пилотный проект. Он будет играть важную роль не только в защите данных, но и компетентно соответствовать международным стандартам конвергенции в отрасли цифровой экономики.

Таким образом обновленный East Telеcom откроет новую эру как одна из ведущих компаний Узбекистана в цифровой трансформации.

К концу года компания планирует провести ребрендинг и торжественную церемонию, которые станут своеобразным финалом объединения двух компаний.

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