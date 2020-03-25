Современный высококлассный жилой комплекс Boulevard готовится принять первых жильцов в конце 2020 года. Комплекс располагается на территории международного делового центра Tashkent City буквально в двух шагах от грандиозного парка.

Вдохновленный философией о комфортном и безопасном жилье, проект Boulevard воплощает собой мечту о безукоризненном доме. При всем разнообразии планировочных решений, оптимальной стала концепция городского квартала с охраняемыми и почти закрытыми внутренними дворами.





Подобно районам Барселоны и Милана архитектурная концепция Boulevard с высоты птичьего полета напоминает геометрически выверенные прямоугольники со скошенными углами, образующие внутри каждого дома закрытую для посторонних территорию. Это частная зона, предназначенная исключительно для общения и отдыха резидентов и их гостей. Пространство внутренних дворов создано с искренним желанием того, чтобы каждый житель испытывал радость от окружения. Территория продумана таким образом, чтобы жильцам всех возрастов и интересов здесь было комфортно, безопасно и приятно проводить время. В распоряжении жителей комплекса в каждом дворе предусмотрены своя современная детская площадка, просторная зеленая зона, благоустроенная для досуга территория.

Благодаря продуманной инфраструктуре и огромному подземному паркингу внутренние дворы будут свободны от автомобилей. Единственный и круглосуточно охраняемый доступ к жилому блоку, система видеонаблюдения и контроль пропуска избавят от беспокойства о посторонних посетителях и обеспечат безопасность.





Весна — время выгодных инвестиций в будущее. Компания Dream City Development предлагает до 31 марта беспрецедентные скидки на покупку квартир в Tashkent City.

Подробную информацию о предложениях можно получить в офисе продаж компании Dream City ежедневно с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

На правах рекламы.