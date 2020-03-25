Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Узбекистане достигло 59, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Три новых случая выявлены у граждан, бывших в контакте с пациентами, прибывшими из-за рубежа.
Фото: ГУБДД МВД
Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Узбекистане достигло 59, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Три новых случая выявлены у граждан, бывших в контакте с пациентами, прибывшими из-за рубежа.
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