В Узбекистан доставлены образцы тест-систем по выявлению коронавируса американской компании Genscript. Эти тесты, прошедшие одобрение центров контроля и предупреждения инфекционных заболеваний США, планируется использовать при организации производства отечественных аналогов.

Образцы направлены в Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития. Их доставку образцов обеспечило посольство Узбекистана в Вашингтоне для создания в стране диагностического набора реактивов для выявления коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Посольство также ведет переговоры с производителями экспресс-тестов — американскими компаниями Biomedomics и US Inc., а также медицинской лабораторией Университета Вашингтон для их поставки в Узбекистан.

Компания US Inc., специализирующаяся на разработке и производстве инновационных диагностических средств совместно с ведущими лабораториями США, КНР, Южной Кореи и Турции, выразила готовность обеспечить медицинские учреждения Узбекистана необходимыми наборами тест-систем на выявление коронавируса, говорится в сообщении.

МИД напомнил, что ранее Агентство США по международному развитию (USAID) анонсировало выделение 37 млн долларов для 25 стран, включая Узбекистан, затронутых новым коронавирусом COVID-19 или с высоким риском его распространения. Американская сторона передала Узбекистану комплекты средств индивидуальной защиты — перчатки, маски, изолирующие халаты и защитные очки — для распространения в регионах страны.