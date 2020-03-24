Третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана начнет работу 24 марта в 15:00 в Ташкенте в зале заседаний верхней палаты парламента.

Как сообщила пресс-служба Сената, из-за карантина, связанного с распространением коронавируса, и приостановления с 24 марта въезда и выезда из Ташкента заседание пройдет в формате видеоконференцсвязи.

В повестке дня обсуждение законов «Об установлении Дня праздника узбекского языка», «Об учреждении ордена „Соглом авлод учун“ III и IV степени» и «Об учреждении медали «Соглом авлод учун».

Сенаторы рассмотрят закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности.

Кроме того, члены Сената обсудят закон о поправках в ряд законодательных актов в связи с совершенствованием законодательства об охране личных прав и свобод граждан.

Также сенаторы обсудят создание Тупраккальинского района в составе Хорезмской области и изменении границ Хазараспского района этого же региона.