Международная физико-математическая школа-интернат имени Аль-Хорезми создается в Хорезмской области. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 19 марта, сообщила Norma.uz.

Новое учебное заведение организуется на базе специализированной государственной школы-интерната №1, расположенной по адресу: Хорезмская область, Шаватский район, улица Комилжона Отаниёзова, 65. Для школы построят 20-местное жилое здание.

Документом определены основные задачи школы — углубленное обучение точным и естественным наукам, а также иностранным языкам с использованием информационных технологий.

В 2020—2021 учебном году в 7-й класс международной школы примут 60 учащихся. В ней также на договорной основе могут получать образование одаренные ученики-иностранцы.

Учебное заведение получило право применять зарубежные учебные программы и принимать на работу учителей из-за рубежа.

Напомним, школа информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, созданная по инициативе президента Узбекистана, открылась в Ташкенте в конце прошлого года. В 5−11-м классах этой школы сейчас учатся 680 детей, успешно прошедших экзамены по математике и иностранным языкам. В педагогический коллектив привлечены кадры из Великобритании, Южной Кореи и Индии.